LIVE Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia dell’impresa dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Belgio, semifinale degli Europei di basket femminile 2025! Le azzurre sognano l’impresa dell’anno dopo aver già riscritto la storia recente, centrando una storica semifinale continentale a ben 30 anni di distanza dall’ultima volta.

La rappresentativa del Belpaese, dopo l’ottimo girone disputato a Bologna con tre vittorie su tre partite, ha sofferto per 45′ nel quarto di finale riuscendo però a prevalere contro la coriacea Turchia per 76-74 al termine di un’autentica battaglia conclusasi solo all’overtime. Decisivi i punti pesanti di Lorela Cubaj, con Costanza Verona quasi perfetta e Cecilia Zandalasini che ha segnato nei momenti critici. Ora l’ostacolo forse più difficile, con le azzurre che si sono già guadagnate l’accesso al pre-Mondiale del 2026.

Il Belgio è la Nazionale campione in carica che punta a bissare il successo del 2023, con le fiamminghe che nei quarti di finale hanno battuto nettamente la Germani per 83-59 trascinate dai 30 punti e 9 rimbalzi della fuoriclasse Emma Meesseman e dai 15 punti di Julie Allemand. Da tenere sotto stretta osservazione anche Kyara Linkens e Julia Vanloo, con queste che sono arrivate all’Europeo dopo aver disputato alcune partite nella WNBA.

Palla a due che verrà alzata al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia) questa sera alle 19:30 ora italiana – le 20:30 secondo il fuso orario della Capitale ateniese. Diretta TV garantita in chiaro per tutti fino alle 20:25 su Rai 2 HD e a seguire su Rai 3 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201), con la diretta streaming disponibile su RaiPlay (gratis), SkyGO, Now TV e DAZN (previo abbonamento). Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Belgio per la semifinale degli Europei di basket femminile 2025!