LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Finn e Widar sul Passo del Maniva

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. Oggi in programma una delle frazioni più importanti di questa edizione: 144 chilometri con partenza da Albese con Cassano ed arrivo al Passo del Maniva. Primo arrivo in salita, primo confronto determinante tra i big in chiave classifica generale.

Dopo un tratto pianeggiante iniziale il primo GPM di giornata è il Passo dei Tre Termini (8,1 chilometri al 5,9%), che anticipa l’ascesa conclusiva: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Salita vera, ci sarà scontro diretto tra gli scalatori.

L’attesa è tutta per la sfida tra Jarno Widar (Lotto Development Team), campione uscente e favorito numero uno della vigilia, e Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), la grande speranza in casa italiana. Quasi sicuramente cambierà la Maglia Rosa, vestita dal vincitore della tappa di ieri Jonathan Vervenne.

