LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità a Pinerolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Pinerolo-Pinerolo di 127 chilometri. La frazione di ieri, la Bra-Prato Nevoso, e è stata vinta da Pavel Novak. Il corridore ceco della MBH Bank Ballan CSB è arrivato da solo sul traguardo precedendo di 1’24’’ il norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) e di 1’29’’ lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). Quarto lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), bravo a guadagnare quindici secondi sull’australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) che ha salvato la maglia rosa per 11’’.

In classifica generale Tuckwell guida con 11’’ su Omrzel, 27’’ su Pavel Novak e 52’’ su Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Seguono Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike), ad 1’23’’, e Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z) staccato di 1’26’’. Occupa al momento la settima posizione, con un ritardo di 1’46’’ dal compagno di squadra, Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies). Definitivamente fuori dai giochi il belga Jarno Widar (Lotto Development Team ) , costretto alla resa dai postumi di una caduta.

Una tappa abbastanza tranquilla nella parte iniziale propone alcune salite anche impegnative che potrebbero conferire la conformazione definitiva alla graduatoria in considerazione dei distacchi ridotti tra i primi della classifica. Il primo passaggio sulla linea del traguardo di Pinerolo segna l’inizio di due giri di circuito nel corso dei quali si scalano successivamente Prarostino dal suo versante più difficile, la pendenza massima arriva al 20%, e il muro in pavé di via dei Principi di Acaja che al secondo passaggio si troverà a pochi chilometri dall’arrivo.

Sarà senza dubbio un finale entusiasmante quello di una corsa nella quale in diversi potrebbero piazzare la stoccata decisiva e conquistare il successo finale in extremis. La maglia rosa Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) proverà, con il fondamentale aiuto della sua squadra, a difendere il primato. In caso di prematuro crollo dell’australiano la Red Bull potrebbe decidere per una corsa d’attacco nella quale puntare tutto su Lorenzo Finn. Attesi al momento della verità anche lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), il norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) e lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). Proverà sicuramente a recitare un ruolo da protagonista Filippo Turconi ( VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), voglioso di provare a recuperare il distacco che gli consentirebbe di centrare il podio.

La partenza della corsa è prevista alle 12:20, orario in cui inizieranno gli aggiornamenti. Vedremo quali emozioni ci riserverà la frazione odierna, chi trionferà a Pinerolo e quale sarà la conformazione definitiva della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!