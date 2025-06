LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Finn deve difendersi nella cronometro di Rho

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa inaugurale del Giro d’Italia NextGen 2025, che offre agli appassionati di ciclismo la prova a cronometro totalmente pianeggiante di Rho, località limitrofa di Milano.

Si apre la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade del Bel Paese, che hanno appena finito di ospitare il 105° Giro d’Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero dare vita a un intenso testa a testa per la conquista della maglia rosa e per salire sul gradino più alto del podio al termine di otto tappe che si preannunciano molto avvincenti e combattute.

Lorenzo Finn e Jarno Widar saranno tra le grandi stelle che parteciperanno al Giro Next Gen 2025, i pronostici sono dalla loro parte. Finn si è laureato Campione del Mondo juniores lo scorso autunno e a 18 anni, lui che è nato il 19 dicembre 2006 e che vuole stupire già dalla prima tappa che sulla carta non pare favorirlo. Il ligure potrebbe avere qualcosa in più in salita, ma Jarno Widard si distingue bene sugli strappi e ha fatto capire di avere ottime doti in prospettiva nelle corse di un giorno.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro Next Gen da Rho, prova totalmente pianeggiante che assegnerà la prima maglia rosa. Si parte alle ore 12:20!