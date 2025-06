LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale a Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Roma è pronta ad ospitare l’epilogo della 108ma edizione della Corsa Rosa. La Città Eterna sarà il teatro conclusivo in cui i corridori concederanno l’ultima danza sulle strade della penisola italiana, per una passerella in uno dei luoghi più suggestivi al mondo.

Frazione “banale” quella che chiuderà i battenti del 108mo Giro d’Italia. La partenza sarà data ai Giardini Vaticani, sotto la Porta del Perugino, con la carovana che quindi transiterà sul suolo dello stato pontificio. Il gruppo si dirigerà verso Ostia, passando per il quartiere dell’EUR, e ritornando nel cuore della capitale percorrendo Via Cristoforo Colombo. Infine, il gruppo dovrà affrontare le otto tornate previste per il circuito finale, anello di 8,5 km con arrivo previsto presso il Circo Massimo.

Sarà una giornata di gloria per Simon Yates. Il britannico del Team Visma | Lease a Bike indosserà la maglia rosa per la prima volta in quest’edizione del Giro, dopo aver completato una rimonta da sogno su Isaac Del Toro (UAE Emirates – XRG) nell’ascesa del Colle delle Finestre. Il messicano, grande sconfitto di quest’edizione, chiuderà secondo davanti a Richard Carapaz (EF Education-Easy Post). Vorrà fregiarsi di un altro successo di tappa Mads Pedersen (Lidl-Trek), favorito quest’oggi in volata.

