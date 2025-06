LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sullo Spluga si fa la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Svizzera 2025. La corsa a tappe elvetica, giunta alla sua 88esima edizione, propone otto frazioni con difficoltà sempre maggiori, che testeranno i principali corridori in vista del Tour de France. La maglia gialla è ancora sulle spalle del francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) che, fin ora, sta agendo da vero leader.

Ieri la terza frazione è stata conquistata dallo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) che, dopo la lunga fuga di giornata, si è messo in proprio ed ha staccato i suoi compagni, arrivando da solo sul traguardo di Heiden. Vince la volata per il secondo posto Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), mentre la maglia gialla ha concluso la tappa in quarta piazza.

Oggi i corridori affronteranno 193.4 chilometri partendo da Heiden ed arrivando a Piuro (Valchiavenna). Sarà sicuramente una tappa cruciale per la classifica generale, che potrà scompigliare nettamente le carte in tavola. Dopo un inizio pianeggiante, il percorso pian piano tenderà a salire. Si passerà prima il GPM di Sufers (3.4 km al 5.7% di pendenza media) e poi si inizierà la scalata del Splügenpass, snodo del Giro con i suoi 8.8 chilometri ad una pendenza media 7,3%. La lunghissima discesa poi porterà all’arrivo di Piuro.

Gli uomini di classifica saranno sicuramente protagonisti e la maglia gialla di Romain Gregoire dovrà tenere un grande ritmo in salita se vorrà custodire la leadership. Ci si aspetta un segnale anche da Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), nettamente deludente nelle tappe iniziali. La quarta frazione del Giro di Svizzera partirà alle ore 12.10, i nostri aggiornamenti inizieranno alle 14.00. OA Sport vi offrirà infatti la DIRETTA LIVE testuale della tappa, seguila con noi per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!