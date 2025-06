LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida favorito per la classifica?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Svizzera 2025, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Si apre quest’oggi il tradizionale appuntamento elvetico, propedeutico all’avvicinamento alla Grande Boucle, giunto alla 88ma edizione.

La frazione odierna si svolgerà nei dintorni della cittadina di Küssnacht, luogo di partenza e d’arrivo della tappa iniziale. Nei 129,4 km che i corridori affronteranno quest’oggi, la carovana dovrà scalare in due occasioni le erte di Adligenswilerstrasse (1.7 km al 6.2%) e Michaelskreuzstrasse (3.9 km al 8.9%). Per la restante parte del percorso non son previste difficoltà, con l’arrivo nel centro città che si sposa alla perfezione alla causa dei velocisti.

Diversi i nomi interessanti presenti in Svizzera. Per la classifica generale, i candidati principali sono Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale): in particolar modo va tenuto d’occhio il portoghese, già vittorioso ai Baschi e in Romandia in stagione. Kevin Vauquelin (Groupama-FDJ) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana) gli outsider per il successo finale. Per la vittoria di tappa, occhio principalmente ad Arnaud De Lie (Lotto).

La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 14.30.