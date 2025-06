LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e arrivo per grimpeur

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Svizzera 2025. La corsa a tappe elvetica, giunta quest’anno alla sua 88esima edizione, è da sempre un test in vista delle fatiche del Tour de France. Le sue otto tappe rappresentano un livello di difficoltà sempre crescente e si concluderanno con la dura cronometro finale.

La frazione disputata ieri è stata conquistata da Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) che è stato il più abile di tutti nella volata sull’arrivo di Schwarzsee. Il corridore campano ha così ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel World Tour. Rimane invariata la classifica generale che vede in testa sempre il francese della Groupama-FDJ, Romain Gregoire.

La terza tappa (Aarau-Heiden 195.6km) riprende il percorso della precedente, con un tracciato inizialmente pieno di brevi saliscendi. Potrebbe, come successo ieri, prendere piede una lunga fuga, che dovrà essere adeguatamente controllata dal gruppo, visti i distacchi ancora ristretti. Il primo GPM ufficiale sarà quello di Knolhusen (5.2 km al 6,2% di pendenza media), posto a circa 20 chilometri dalla conclusione.

La breve discesa porterà subito ai piedi della seconda asperità di giornata, il Büriswilen (2 km ad una pendenza media del 6,9%). Poi un tratto di falsopiano porterà all’arrivo in salita di Heiden con punte che superano l’8%. La terza frazione del Giro di Svizzerà partirà alle ore 12.15, i nostri aggiornamenti live avranno inizio alle ore 14.00. OA Sport vi offrirà quindi la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa, seguila con noi per non perdere nessun aggiornamento. Buon divertimento!