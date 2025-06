LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone decisivo con Col de la Madeleine e Croix de Fer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 chilometri. La tappa di ieri, la Valserhône-Combloux, è stata vinta da Tadej Pogacar. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG, nel momento topico, è partito all’attacco e, con irrisoria facilità, ha lasciato sul posto tutti gli avversari arrivando al traguardo con oltre un minuto su Jonas Vingegaard e 1’22 su Florian Lipowitz.

Tadej Pogacar guida la classifica generale con 43’’ su Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 54’’ su Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe. Quarto Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step ad 1’22’’ e quinto l’americano Matteo Jorgenson, seconda punta della Team Visma | Lease a Bike, a 1’41’’.

Siamo al primo momento della verità. Un tappone da poco più di 130 chilometri e tre vette Hors Catégorie per una corsa che potrebbe riservare, ancora una volta, emozioni in serie. Il Col de la Madeleine, 24,7km al 6,1%, il Col de la Croix de Fer, 22.4km al 7%, e Valmeinier 1800, 16.2km al 6.8%, rappresentano il terreno sui cui i corridori sono pronti a cimentarsi per creare una frazione selettiva nella quale provare ad infliggere il maggiore distacco possibile ai diretti rivali.

Non potrà che esserci il penultimo atto della battaglia tra i big. I candidati al successo finale sono chiamati ad un nuovo faccia a faccia per tentare di evitare un finale che potrebbe apparire scontato. Tadej Pogacar, probabilmente, cercherà di approfittare dell’occasione per aumentare ulteriormente il margine di vantaggio. Sembra lecito attendersi un’azione degna di nota da parte della Team Visma | Lease a Bike che con il tandem Jonas Vingegaard-Matteo Jorgenson potrebbe provare a mettere in difficoltà il leader della corsa. Da capire l’impatto che la fatica di ieri, tappa chiusa ad 1’50’’dal vincitore, potrà avere sul belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. Doveroso non sottovalutare il tedesco della Red Bull che ha dimostrato di avere una buona gamba.

La partenza della corsa è prevista alle 12:10, orario in cui inizieranno gli aggiornamenti. Vedremo chi trionferà a Valmeinier 1800 e come si modificherà la conformazione della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!