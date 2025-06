LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2025, celeberrima corsa transalpina utile come test per i corridori in vista del Tour de France. Nella giornata odierna assisteremo ad una frazione che si preannuncia intensa e divertente: si tratta di una prova a cronometro, probabile spartiacque in ottica classifica generale.

Nello specifico i corridori dovranno fare i conti con un percorso dalla lunghezza di 17,4 chilometri che prevede la partenza da Charmes sur Rhone e l’arrivo in quel di Saint Peray. Il tracciato sarà perlopiù pianeggiante, intervallato da uno strappo all’8,7% di pendenza media.

Si parte con cinque chilometri completamente piatti e veloci. Successivamente a Les Freydieres inizierà il mini strappo (circa 2000 metri) che darà filo da torcere a tutti i corridori, considerata anche una pendenza che può toccare la doppia cifra, specie nelle prime battute. Si arriverà dunque in cima, per poi attraversare il rilevamento di Toulad, situato dopo 10,5 km. La parte finale sarà invece in leggera discesa. A livello di tempo, il riferimento è quello dei 20 minuti.

Ricordiamo che al momento ad indossare la maglia gialla è lo spagnolo Ivan Romeo (Movistar Team), seguito da Louis Barry (Intermarché – Wanty), secondo con diciassette secondi di svantaggio, e dal colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), terzo a diciotto secondi. Tuttavia per l’occasione i fari saranno ovviamente puntati su protagonisti del calibro di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) oltre che su profili come quello di Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a bike) o Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta tappa valida per il Giro del Delfinato 2025. Cronometro dopo cronometro, tempo dopo tempo, prestazione dopo prestazione, per non perdersi davvero nulla. Gli aggiornamenti cominceranno dalle ore 14:00. BUON DIVERTIMENTO!