LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Pogacar e Vingegaard, ma l’Italia punta su Milan!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Domérat- Montluçon di 195,8 chilometri. Tra poco meno di un mese si inizia a fare sul serio con il via al Tour de France. I big del panorama internazionale, in piena preparazione, ne approfittano per misurarsi in un test di alto livello.

La storica corsa, giunta alla settantasettesima edizione, propone otto tappe con partenza da Domerat e arrivo, previsto domenica 15, a Plateau de Moncenis dopo 1199,6 chilometri. Un tracciato nervoso, caratterizzato, soprattutto nella seconda parte, da costanti saliscendi, propone ben sette salite di quarta categoria, l’ultima delle quali è la Cote de Buffon, 0,6 chilometri all’8,8% di pendenza media, che si colloca a pochi chilometri dal traguardo. La fisionomia della frazione lascerebbe presagire, come scenario ideale, un finale adatto a uomini da classiche, elementi bravi a resistere sugli strappi presenti e pronti a giocarsi le proprie possibilità in uno sprint ristretto.

Quasi doveroso, in ottica classifica generale, pensare allo scontro titanico tra i big del panorama internazionale. Tadej Pogacar torna alle gare dopo il trionfo di fine aprile alla Liegi-Bastogne-Liegi, coronamento di una straordinaria prima parte di annata. La UAE Team Emirates-XRG punta sul fenomeno sloveno per cogliere un nuovo prestigioso successo, confermare il suo ruolo dominante nel panorama internazionale e dimenticare la cocente delusione per il Giro d’Italia perso in extremis da Isaac Del Toro. Non sarà però assolutamente facile il compito del campione del mondo in carica che dovrà misurarsi con un parterre di avversari stellare.

Rientra in gara dopo la caduta, con annessa commozione cerebrale, che lo ha costretto al ritiro alla Parigi-Nizza Jonas Vingegaard. Il danese della Team Visma | Lease a Bike ha bisogno di mettere chilometri nelle gambe e di testare la propria condizione in vista della Grand Boucle. La sua squadra ha saputo realizzare un capolavoro nella Corsa Rosa e arriva con la voglia di cogliere un’altra importante affermazione.

Proveranno a recitare il ruolo di guastafeste nei confronti di un copione che sembrerebbe già scritto Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step e Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck. Il belga punta a ritrovare la miglior condizione dopo il rientro alle gare avvenuto con il successo nella Freccia del Brabante per poter puntare al podio nella corsa francese, l’olandese torna alle gare dopo aver smaltito l’infortunio subito dopo una gara di Coppa del Mondo di mountain bike. Da seguire, con grande attenzione, in casa Italia il ritorno alle corse di Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek è pronto a scaldare la gamba in vista di un Tour nel quale provare a puntare alla maglia verde.

La partenza della corsa è prevista alle 10:10, orario in cui inizieranno gli aggiornamenti. Vedremo chi trionferà sul traguardo di Montluçon e indosserà per primo la maglia di leader della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!