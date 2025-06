LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma Milan può riprovarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77esima edizione, è il test per eccellenza per i corridori in vista del Tour de France. Dall’8 al 15 giugno le grandi squadre saranno impegnate in nove tappe varie e difficili.

Dopo la vittoria in apertura di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e la volata vincente ad Issoire di Jonathan Milan nella seconda frazione, ci si aspetta una terza tappa molto interessante. Il percorso, da Brioude a Charantonnay (207 km), si impenna subito con la Côte de la Cornille (4,1 km al 4,8% di pendenza media) e la Côte de la Barbate (5,8 km al 6,9% di pendenza media), rispettivamente GPM di terza e seconda categoria. Potrebbe qui nascere la fuga di giornata, prima della discesa che porta ai numerosi saliscendi.

Si tornerà a salire con la Côte de Malataverne (5,4 km al 3,9% di pendenza media) e successivamente con il Col du Tracol (2.9 km al 3,9% di pendenza media). Gli ultimo 40 chilometri sono quasi tutti in leggera salita e l’ultima asperità prevista sarà la Côte du Chateau Jaune (1,2 km ad una pendenza media del 9,2%), che anticipa il traguardo di Charantonnay.

Altra frazione mossa dunque con un percorso nei primi chilometri potrebbe favorire la fuga, ma l’arrivo, quasi pianeggiante, sembra favorire le ruote veloci. Jonathan Milan dovrà essere in ottima condizione se vorrà bissare il successo di ieri. Segui con noi dalle 12.15 la terza tappa del Giro del Delfinato 2025 per non perderti nessun aggiornamento. OA Sport offrirà infatti la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza frazione. Buon divertimento!