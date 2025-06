LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nella finale all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e si premierà l’atleta più completa sui quattro attrezzi. In terra balcanica va in scena la gara più importante del fine settimana, l’unica che è presente anche alle Olimpiadi dove invece non vengono assegnate medaglie nelle finali di specialità.

L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Raffaeli: dopo aver conquistato due argenti nelle ultime due edizioni della rassegna continentale e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la fuoriclasse marchigiana andrà a caccia di un nuovo podio di spessore sul giro completo. L’azzurra si presenterà all’atto conclusivo con il quarto punteggio del turno preliminare, appena davanti a Tara Dragas: la friulana si è seduta al tavolo delle grandi e proverà a stupire.

Le azzurre sfideranno l’ucraina Taisiia Onofriichuk (brillantissima in avvio di stagione), la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica e del mondo), la bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa). Tra le outsider andranno seguite la cipriota Vera Tugolukova, l’israeliana Meital Maayan Sumkin, la bulgara Eva Brezalieva. Tutte le atlete si dovranno esibire con cerchio, palla, clavette e nastro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, risultato dopo risultato, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.30 con il primo gruppo (toccherà subito a Varfolomeev, Brezalieva, Tugolukova e Sumkin), il secondo gruppo scenderà in pedana alle ore 12.20 (ci saranno Raffaeli e Dragas con Nikolova e Onofriichuk). Buon divertimento a tutti.