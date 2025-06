LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli completa il giro di qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. A Tallin (Estonia) continua la rassegna continentale: dopo il primo giorno dedicato alle juniores è iniziato il programma delle seniores che ieri si sono date battaglia nelle qualificazioni con cerchio e palla e che oggi si misureranno su clavette e nastro.

Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione: dopo aver centrato l’accesso all’ultimo atto sia nel cerchio che nella palla l azzurra proverà a ripetersi con clavette e nastro. In questo modo l’italiana proverà a chiudere anche la qualificazione alla finale all-around, già ipotecata nella prima giornata: le finaliste verranno stabilite da una classifica stilata tramite i tre migliori risultati in qualificazione delle atlete.

Tara Dragas quest’oggi cercherà il riscatto: la diciottenne friulana, rivelazione della stagione azzurra, ha sfiorato la qualificazione con il cerchio chiudendo al decimo posto. L’italiana non ha preso parte alla prova con la palla preservando le energie per clavette e nastro dove proverà a strappare l’accesso per la finale di specialità e rimettersi in corsa per l’all-around. Per l’Italia spazio in entrambi gli attrezzi anche ad Alice Taglietti, undicesima ieri nella qualificazione della palla.

La giornata inizierà alle 9.00 con la prima suddivisione, di cui farà parte l’Italia. Alle 11.15 toccherà alla seconda suddivisione, alle 14.45 alla terza ed alle 17.00 alla quarta. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!