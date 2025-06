LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: lunga fase di qualificazione per Sofia Raffaeli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sofia Raffaeli insegue gloria agli Europei – La novità Tara Dragas per sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) incomincia il programma riservato alle seniores, ad aprire le danze saranno le individualiste con la prima giornata di qualificazione. Le atlete scenderanno in pedana per cimentarsi con cerchio e palla: le migliori otto accederanno alle finali di specialità in programma domenica e i risultati odierni varranno anche in ottica ammissione alla finale del concorso generale individuale, abbinandosi ai punteggi degli esercizi previsti domani tra clavette e nastro.

L’Italia si affida a Sofia Raffaeli: il bronzo olimpico di Parigi 2024 inizia il cammino che spera possa culminare con il trionfo nell’all-around dopo due argenti consecutivi. La fuoriclasse marchigiana, capace di vincere una prova di Coppa del Mondo e la European Cup nelle ultime settimane, se la dovrà vedere con una concorrenza davvero sontuosa guidata dalla tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica a Parigi 2024), dall’ucraina Taisiia Onofriichuk, dalle bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva.

Il Bel Paese potrà puntare anche sulla novità Tara Dragas, già salita sul podio di specialità in Coppa del Mondo poche settimane fa e desiderosa di mettersi in luce anche nella prestigiosa rassegna continentale. La terza azzurra in gara sarà Alice Taglietti, la quale sostituirà l’infortunata Viola Serra e avrà modo di fare esperienza in campo internazionale. Le nostre portacolori saranno impegnate nel gruppo C, che incomincerà la propria avventura alle ore 14.45.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: oggi spazio alle qualificazioni delle individualiste seniores. Cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, della suddivisione delle italiane (alle ore 14.45) e a seguire, mentre in precedenza aggiornamenti con i risultati di fine suddivisione. Il turno inizierà alle ore 09.00 e proseguirà fino alle ore 19.00.