LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles – Italia di calcio femminile, ultima partita del girone di ritorno di Nations League.

Le azzurre si presentano a Swansea dopo il pareggio della settimana scorsa in casa al Tardini con la Svezia. La classifica, ad una giornata dal termine, non è dalla parte delle ragazze di Soncin: la compagine azzurra si trova, infatti, a 7 punti (con 2 vittorie e 1 pareggio), in 3ª posizione, dietro di 2 punti rispetto a Svezia e Danimarca e avanti all’avversaria di stasera di 5.

Per evitare i play out e qualificarsi direttamente per la fase finale, l’11 azzurro deve vincere e sperare che una delle due rivali in testa vinca. Nel caso di pareggio tra Svezia e Danimarca, che si affronteranno questa sera in contemporanea, la classifica vedrebbe 3 squadre a 10 punti. In quel caso si dovranno vedre gli scontri diretti ma l’Italia sarebbe avanti alla Danimarca grazie alla differenza reti tra i due incontri intercorsi tra le due squadre (perso 1-3 e vinto 3-0).

I convocati dell’Italia:

Portieri: Rachele Baldi, Francesca Durante, Astrid Gilardi, Laura Giuliani;

Difensori: Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin, Maria Luisa Filangeri, Martina Lenzini, Elena Linari, Elisabetta Oliviero, Julie Piga, Martina Rosucci, Cecilia Salvai, Angelica Soffia;

Centrocampiste: Arianna Caruso, Manuela Giugliano, Eleonora Goldoni, Eva Schatzer, Emma Severini, Martina Tomaselli;

Attaccanti: Chiara Beccari, Barbara Bonansea, Agnese Bonfantini, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Valentina Giacinti, Cristiana Girelli, Margherita Monnecchi, Martina Piemonte.

