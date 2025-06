LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Fabio Fognini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2025 . Nel pieno rispetto della tradizione tocca allo spagnolo, in quanto detentore del titolo, inaugurare il programma sul Centre Court.

Il numero due del mondo attraversa un momento di forma straordinario, testimoniato dai successi ottenuti agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e al Queen’s oltre che da una impressionante striscia di 18 vittorie consecutive, la più lunga della sua carriera. Il vincitore delle ultime due edizioni, almeno nei pronostici della vigilia, parte come il candidato più autorevole nella corsa verso il successo finale. Il percorso però è lungo e per arrivare fino in fondo bisogna superare tutti gli ostacoli che si presentano nel corso di un cammino di due settimane. I precedenti, entrambi giocati sulla terra del torneo di Rio de Janeiro, registrano le vittorie dello spagnolo nella semifinale del 2022 e negli ottavi del 2023.

Il veterano ligure è ormai agli sgoccioli della sua carriera e potrà affrontare l’impegno con il vantaggio di entrare in campo senza avere nulla da perdere. La differenza tra i due appare al momento palese, Fognini è però giocatore dal talento cristallino che nella giusta giornata potrebbe esaltarsi e provare a mettere in difficoltà il quotato rivale.

Il match sarà il primo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14:30. A seguire la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 9, sfiderà la britannica Katie Boulter, in chiusura di programma il tedesco Alexander Zverev, terzo favorito del seeding londinese, debutterà nel torneo contro il francese Arthur Rinderknech.

