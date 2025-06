LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, attesa per Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per l’inizio di un weekend molto importante nella valutazione dei valori in campo tra i top team dopo quanto emerso due settimane fa in Canada.

McLaren, nonostante la delusione di Montreal (prima gara dell’anno fuori dal podio), resta la scuderia da battere anche sulle colline stiriane grazie alla competitività di una MCL39 solida e performante in ogni contesto. Oscar Piastri è leader del campionato con un vantaggio di 22 punti su Lando Norris, reduce dal grave errore che lo ha portato a ritirarsi in Canada dopo il contatto con il compagno di squadra australiano.

Gli uomini papaya dovranno vedersela in primis con la Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen (a -43 da Piastri nel Mondiale), ma attenzione anche alle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli (fresco di Maturità dopo il suo primo podio in F1 a Montreal) oltre alle Ferrari (con un nuovo fondo che verrà testato oggi nelle prove libere) di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Si comincia alle ore 13.30 con il semaforo verde della FP1, mentre la seconda sessione di libere della Formula Uno in Austria è prevista alle 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!