LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a una gara molto interessante, che potrebbe prestarsi a diversi cambi di scenario legati alle caratteristiche della pista e alle strategie da parte dei team.

La Ferrari cercherà di attuare una tattica aggressiva. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla seconda piazzola e proverà a mettere in difficoltà il britannico Lando Norris (McLaren), autore della pole-position. Un primo giro che potrebbe essere molto concitato e in cui bisognerà fare attenzione per non compromettere il resto della corsa.

Lo stesso ragionamento potrebbe valere per Lewis Hamilton, che quarto ieri nelle qualifiche, vorrà giocare un brutto scherzo all’altra monoposto di Woking guidata dal leader del campionato, Oscar Piastri. Un’occasione, dunque, per la scuderi di Maranello per far bene e prova a imporre il proprio ritmo. Vedremo se l’olandese Max Verstappen e le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli sapranno inserirsi.

Il semaforo verde è previsto alle ore 15.00 e la tensione non sarà poca. Buon divertimento!