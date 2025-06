LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in fase di svolgimento questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg.

Il venerdì ci ha consegnato l’ennesima prova di forza della McLaren che, dopo una FP1 a dir poco interlocutoria, è salita di colpo nella FP2 firmando la più classica delle doppiette, precisamente con il primo posto di Lando Norris ed il secondo di Oscar Piastri. Bene poi Max Verstappen, di solito molto incisivo su queste latitudini, in top 3 in entrambi i turni.

Attenzione poi a uno dei piloti più in forma del momento, George Russell, abile a strappare il miglior tempo nella prima sessione salvo poi scivolare al sesto posto nella seconda. Un po’ più in difficoltà invece il compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, motivato a proseguire la scia di risultati positivi dopo il meraviglioso terzo posto ottenuto in Canada. In ombra anche le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, malgrado il nuovo fondo, sembrano accusare i soliti problemi già visti abbondantemente nel corso della stagione. Ma la voglia di stupire rimane.

Si comincia alle 12:30 con la terza sessione di libere, mentre la griglia di partenza si deciderà a partire dalle ore 16:00.