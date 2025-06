LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris imprendibile nella FP3, miglioramenti per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.34 E’ tutto per adesso, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le 16.00, orario di partenza di un turno di qualifica che si preannuncia divertentissimo. A più tardi!

13.32 Questa, dunque, la classifica finale della FP3 mentre in pista

Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.324 4 2 Oscar Piastri McLaren +0.118 6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.210 3 4 Charles Leclerc Ferrari +0.250 6 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.466 4 6 George Russell Mercedes +0.694 5 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.729 6 8 Lance Stroll Aston Martin +0.738 5 9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.815 5 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.858 6 11 Liam Lawson Racing Bulls +0.858 4 12 Fernando Alonso Aston Martin +0.919 6 13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.959 6 14 Alexander Albon Williams +0.990 6 15 Carlos Sainz Williams +1.002 5 16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.042 7 17 Pierre Gasly Alpine +1.042 6 18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.195 6 19 Franco Colapinto Alpine +1.222 6 20 Isack Hadjar Racing Bulls +1.699 4

13.30 Come dicevamo poc’anzi, la situazione sembra molto chiara dopo questa FP3. La McLaren ha tutto per poter stampare una doppietta. Verstappen serio candidato per la prima fila e con il guizzo nelle mani per poter sorprendere tutti. Ferrari in crescita, ma sarà bagarre con la Mercedes per la seconda fila.

BANDIERA A SCACCHI

-1 minuto: alza subito il piede Charles Leclerc. 360 anche per Verstappen.

-2 minuti: c’è tempo per l’ultimo colpo di Leclerc.

-2 minuti: sembrano chiare le indicazioni. La McLaren sembra avere due passi in più rispetto alla concorrenza, Verstappen può fare male. Poi sarà bagarre. Nel frattempo testa-coda per Tsunoda.

-3 minuti: continua a non miglliorarsi Russell che termina la prova ancora al sesto posto. Antonelli si è migliorato nei primi due settori, poi ha alzato il tempo. Rimane settimo.

-4 minuti: ci riprova Russell

-5 minuti: Russell non riesce a migliorarsi. Sesto posto per lui davanti ad Andrea Kimi Antonelli.

-6 minuti: sbavatura per Lando Norris, nel frattempo Max Verstappen scalza Leclerc e si accomoda al terzo posto con +0.210.

-7 minuti: terzo tempo per Leclerc con +0.250, Hamilton quarto a +0.466.

-8 minuti: Norris si accende subito sul primo settore, è indivavolato il britannico! Nel frattempo Leclerc sta completando il suo giro.

-9 minuti: Piastri rientra ai box, da cui però esce Lando Norris.

-10 minuti: rientra in pista Max Verstappen.

-11 minuti: Piastri batte un colpo e si piazza al secondo posto con un ritardo di +0.118.

-12 minuti: non facciamoci abindolare da questa apparente difficoltà di Oscar Piastri. Solitamente all’australiano piace andare sul concreto. Alcune difficoltà sembrano tuttavia evidenti, ma meglio non fidarsi. Intanto il pilota si è appena rilanciato. Vediamo che succede.

-13 minuti: la sbavatura di Oscar Piastri avvenuta poco fa

-14 minuti: testa coda da 360 per la Racing Bulls di Hadjar

-15 minuti: incredibile Lando Norris che si migliora stampando 1:04.324, dieci millesimi dietro al super tempo segnato da Verstappen per la pole lo scorso anno.

-16 minuti: vola Lando Norris, totalmente on fire questa mattina.

-17 minuti: la Ferrari sembra comunque comportarsi molto meglio di ieri. Ma il vero scatto, lo sappiamo, deve arrivare in qualifica.

-18 minuti: si rilancia Lando Norris, che ha avuto un problemino in curva 1. Anche per lui gomma nuova.

-19 minuti. La situazione quando mancano solo venti minuti alla fine

Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.888 2 2 George Russell Mercedes +0.130 3 3 Kimi Antonelli Mercedes +0.165 3 4 Charles Leclerc Ferrari +0.269 4 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.380 2 6 Oscar Piastri McLaren +0.520 3 7 Alexander Albon Williams +0.573 2 8 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.611 2 9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.680 2 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.712 3 11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.760 3 12 Carlos Sainz Williams +0.820 2 13 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.973 3 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.037 4 15 Liam Lawson Racing Bulls +1.081 2 16 Pierre Gasly Alpine +1.085 4 17 Lance Stroll Aston Martin +1.105 3 18 Isack Hadjar Racing Bulls +1.135 2 19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.496 2 20 Franco Colapinto Alpine +1.589 4

-20 minuti: secondo tempo per Russell che raccoglie un gap di +0.130 rispetto a Norris, terzo Antonelli a +0.165. Poi Le due Ferrari.

-21 minuti: ora entra di nuovo George Russell, gomme nuove soft per lui, così come per Kimi Antonelli.

-22 minuti: Charles! bene così! Il monegasco si piazza al secondo posto con un gap di +0.269, precedendo Lewis Hamilton, terzo a +0.380.

-23 minuti: errore di Piastri alla curva 9 e 10. Sembra un po’ in difficoltà l’australiano, almeno fido ad adesso. Leclerc si è appena lanciato

-24 minuti: va lungo Lewis in curva 1. Nel frattempo si è rilanciato anche Piastri con le modifiche appena effettuate.

-25 minuti: si rilancia Lewis Hamilton

-26 minuti: tanti piloti adesso sono fermi ai box. Hamilton è tra i pochi in pista.

-27 minuti: la situazione

Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.888 2 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.380 1 3 George Russell Mercedes +0.478 2 4 Oscar Piastri McLaren +0.520 2 5 Charles Leclerc Ferrari +0.522 3 6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.611 2 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.638 2 8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.680 2 9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.712 3 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.760 3 11 Carlos Sainz Williams +0.820 2 12 Alexander Albon Williams +0.951 2 13 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.973 3 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.037 3 15 Pierre Gasly Alpine +1.085 4 16 Liam Lawson Racing Bulls +1.102 2 17 Lance Stroll Aston Martin +1.105 3 18 Isack Hadjar Racing Bulls +1.135 2 19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.496 2 20 Franco Colapinto Alpine +1.589 4

-28 minuti: lavori in corso ai box McLaren. I meccanici stanno intervenendo sulla macchina di Piastri, che ha lamentato problemi di bilanciamento.

-29 minuti: si migliora anche Antonelli, adesso sesto.

-30 minuti: si migliora ancora Lando Norris, leader con 1.04.888.

-31 minuti: simulazione di passo gara ne frattempo per Max Verstappen, in pista con la gomma hard.

-32 minuti: tanti piloti ritornano ai box ora. Lavoro in pista per Kimi Antonelli.

-33 minuti: i piloti McLaren si lamentano di una parte blu presente in prossimità dei box. La macchina salta moltissimo, sforzano e rischiano di bloccare l’anteriore.

-34 minuti: ottavo tempo per il monegasco che al momento è +0.962 da Norris.

-35 minuti: traffico in pista. Leclerc prova a rilanciarsi.

-36 minuti: ottavo posto per Russell, undicesimo per Antonelli. Ma erano entrambi al primo giro.

-37 minuti: eccolo Lewis, ora secondo a +0.453. Adesso però si è lanciato George Russell, primo tentativo per lui.

-38 minuti: attenzione a Lewis Hamilton che si sta migliorando

-39 minuti: Norris si accende nel secondo settore, si sta migliorando il britannico.

-40 minuti: la situazione dopo i primi venti minuti, ottima prova di Tsunoda che torna al secondo posto: +0.087 il suo scarto da Norris

Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:05.412 2 2 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.087 2 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.156 2 4 Oscar Piastri McLaren +0.382 1 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.449 2 6 Lance Stroll Aston Martin +0.772 3 7 Fernando Alonso Aston Martin +0.789 3 8 Lewis Hamilton Ferrari +0.885 1 9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.894 2 10 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.972 1 11 Pierre Gasly Alpine +1.065 3 12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.165 2 13 Liam Lawson Racing Bulls +1.239 2 14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.241 2 15 Franco Colapinto Alpine +1.583 3 16 Charles Leclerc Ferrari – – 2 17 Carlos Sainz Williams – – 1 18 Alexander Albon Williams – – 2 19 Kimi Antonelli Mercedes – – 2 20 George Russell Mercedes – – 0

-41 minuti: alza il piede Leclerc

-42 minuti: si lancia adesso Charles Leclerc, appena entrato in pista

-43 minuti: Piastri stacca il terzo tempo con un gap di +0.382

-44 minuti: eccolo Lando subito veloce: 1:05.412 e miglior tempo per il pilota McLaren, Verstappen insegue a +0.156, quindi Tsunoda a +0.516. Inizia il giro lanciato di Piastri. Si stanno attivando i lavori in casa Mercedes.

-45 minuti: nel frattempo è entrato Lando Norris. Il suo giro lanciato è appena partito.

-46 minuti: Tsunoda si piazza del secondo posto con +0.110 rispetto al compagno di squadra Verstappen precedendo Lewis Hamilton, terzo a +0.479 su gomma soft

-47 minuti: entrano in pista Tsunoda ed Hamilton. Dentro ancora Charles Leclerc

-48 minuti: dentro anche Ocon e Bearman. Verstappen lamenta una macchina un po’ nervosa, nel frattempo si migliora girando in 1:05.818.

-49 minuti: movimenti al box McLaren. Nel frattempo Gasly si piazza al secondo posto con +0.982

-50 minuti: ancora pochi piloti in pista. In questo momento di fatto c’è solo Pierre Gasly.

-51 minuti: Colapinto accusa un ritardo di +1.385 rispetto a Verstappen.

-52 minuti: il primo tempo di Verstappen è 1:06.131, intanto si è lanciato anche Colapinto con la sua Alpine.

-53 minuti: si lancia subito Verstappen che vuole togliersi qualche dubbio.

-54 minuti: fuori anche Lanc Stroll e Max Verstappen. Ancora nessuna indicazione circa le gomme usate dai piloti.

-55 minuti: Fernando Alonso è il primo pilota a fare il suo ingresso in pista per rodare le gomme.

-57 minuti: potrebbe esserci un leggero rischio di pioggia. La temperatura dell’aria è di 24 gradi, quello dell’asfalto di 32. L’umidità è invece al 48%

-59 minuti: come sempre accade, nessun pilota inizia subito la sessione. L’attività è calma, i piani sono definiti. Tutti sanno cosa fare.

SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA FP3

12.28 Un breve frammento del numerosissimo pubblico presente al Rd Bull Ring

See more We’re all set for our final practice session#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hnQFF6OMSV — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

12.25 Cinque minuti al semaforo verde.

12.23 Non mancano i supporter del Campione del Mondo in carica

See more King of the mountains around these parts #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/K1gcIPlKrD — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

12.20 Manca sempre meno, Amici di OA Sport. Dieci minuti e scatterà il semaforo veerde

12.19 C’è già il tutto esaurito al Red Bull Ring. Grandissima la passione del popolo austriaco.

12.17 Chi potrà stupire in questo fine settimana? Attenzione a George Russell, al momento in forma smagliante. Il britannico si è ben distinto ieri nella FP1, dove ha segnato il migliore tempo. Sesto invece nella FP2

12.13 Questa la classifica piloti aggiornata all’ultimo GP

Oscar Piastri (McLaren) 198 Lando Norris (McLaren) 176 Max Verstappen (Red Bull) 155 George Russell (Mercedes) 136 Charles Leclerc (Ferrari) 104 Lewis Hamilton (Ferrari) 79 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63 Alexander Albon (Williams) 42 Esteban Ocon (Haas) 22 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

12.10 Ricordiamo che l’anno scorso Max Verstappen si rese protagonista di una qualifica a dir poco clamorosa, dove segnò la pole position dopo un giro di struggente bellezza. Riuscirà a ripetersi anche questa volta?

12.07 E a proposito di Ferrari, nella serata di ieri non è passata inosservata una notizia dai contorni clamorosi: Luca Cordero di Montezemolo, volto storico della Rossa, da poche ore è diventato Direttore della McLaren Holding. Qui trovate la notizia.

12.04 Si attendono dunque delle risposte dalla scuderia di Maranello che, malgrado il cambio del fondo, sembra riscontrare le stesse difficoltà già viste in stagione.

12.01 Le prime immagini di oggi. Una breve panoramica sui piloti, ovviamente già arrivati al Red Bull Ring.

See more Hello squad It’s qualifying day at the Red Bull Ring! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/jWCufBBr2e — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

11.57 Fari puntati inoltre che su Andrea Kimi Antonelli, un po’ contratto nelle prime due prove nonostante in mixed zone sia apparso molto fiducioso in vista del prosieguo del weekend.

11.53 Sarà l’ultimo turno prima delle qualifiche. La McLaren partirà ovviamente come favorita, ma attenzione a max Verstappen, solito a distinguersi in questo tracciato. Ennesimo esame per la Ferrari, ieri apparsa in difficoltà. Non una novità purtroppo.

11.50 BUONGIORNO, Amici di OA Sport. Mancano esattamente 40 minuti all’inizio della FP3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in fase di svolgimento questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg.

Il venerdì ci ha consegnato l’ennesima prova di forza della McLaren che, dopo una FP1 a dir poco interlocutoria, è salita di colpo nella FP2 firmando la più classica delle doppiette, precisamente con il primo posto di Lando Norris ed il secondo di Oscar Piastri. Bene poi Max Verstappen, di solito molto incisivo su queste latitudini, in top 3 in entrambi i turni.

Attenzione poi a uno dei piloti più in forma del momento, George Russell, abile a strappare il miglior tempo nella prima sessione salvo poi scivolare al sesto posto nella seconda. Un po’ più in difficoltà invece il compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, motivato a proseguire la scia di risultati positivi dopo il meraviglioso terzo posto ottenuto in Canada. In ombra anche le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, malgrado il nuovo fondo, sembrano accusare i soliti problemi già visti abbondantemente nel corso della stagione. Ma la voglia di stupire rimane.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della FP3 e delle attesissime qualifiche del GP d’Austria. Curva dopo curva, giro lanciato dopo giro lanciato, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 12:30 con la terza sessione di libere, mentre la griglia di partenza si deciderà a partire dalle ore 16:00. BUON DIVERTIMENTO!