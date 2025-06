LIVE Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo, Roland Garros 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros 2025 tra Sara Errani/Andrea Vavassori e la coppia composta dalla cinese Shuai Zhang e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. Primo confronto diretto in assoluto tra le due compagini, con il duo vincente che in finale troverà Townsend/King o Krawczyk/Skupski.

Gli azzurri, vincitori degli US Open 2024, arrivano al penultimo atto dello Slam parigino dopo aver disputato dei primi turni convincenti. Superate in due parziali le coppie Chan/Nys e Jiang/Galloway, Sara ed Andrea hanno usufruito del forfait di Nicholls e Patten avanzando senza disputare i quarti di finale. Importante soprattutto per la veterana emiliana risparmiare energie in quanto Errani è in semifinale anche nel doppio femminile assieme a Jasmine Paolini.

Percorso netto anche per Zhang/Arevalo, che hanno sconfitto senza lasciare per strada alcun set Belgraver/Sanchez, Stefani/Gonzalez ed Olmos/Glasspool. Coppia esperta con la trentaseienne cinese ed il trentaquattrenne centroamericano in grado di completarsi mixando ottimi colpi da fondo a precise incursioni nei pressi della rete. Sfida dunque da non sottovalutare con gli azzurri che secondo i bookmakers partono leggermente sfavoriti.

La semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros 2025 tra Sara Errani/Andrea Vavassori e la coppia composta dalla cinese Shuai Zhang e dal salvadoregno Marcelo Arevalo sarà il terzo incontro sul Court Simonne-Mathieu dalle 11.00 dopo Begu/Wickmayer-Elkeri/Hozumi e Dodig/Luz-Granollers-Zeballos.