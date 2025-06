LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio misto al Roland Garros 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra composta da Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e i britannici Nicholls/Patten.

La partita richiederà uno sforzo maggiore rispetto alla precedenti due, visto che di fronte c’è il giocatore che ha interrotto il sogno Slam agli Australian Open proprio ad Andrea Vavassori nel doppio maschile. A suo fianco c’è in questa specialità un’altra giocatrice che si diletta solo all’arte del gioco in coppia, entrambi preferendo superfici rapide.

Dopo il trionfo agli US Open, Errani/Vavassori vogliono tornare a giocare una semifinale di doppio misto in un torneo dello Slam. Ci sarà in qualche modo da contrastare la potenza al servizio e nei colpi di Henry Patten, la superficie potrebbe tuttavia dare una mano agli azzurri, che sono altresì impegnati entrambi in precedenza come secondi match dalle 11 nei rispettivi tabelloni di specialità.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del quarto di finale di doppio misto al Roland Garros 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra composta da Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e i britannici Nicholls/Patten. Si parte nel tardo pomeriggio, prima i due match di doppio maschile e femminile!