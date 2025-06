LIVE Errani/Vavassori-Townsend/King, Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di un titolo storico dopo gli US Open!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio misto del Roland Garros 2025 tra gli azzurri Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e Taylor Townsend ed Evan King, si gioca per alzare la Coppa dei Moschettieri!

Dopo il titolo degli US Open 2024, che fu a suo modo storico poiché segnò una prima volta anche in questo format di competizioni, per l’Italia sempre rimasto maledetto. La vittoria contro gli statunitensi Townsend e Young ha quindi regalato il primo titolo anche in questa specialità, dove oggi si proverà, con credenziali, a concedere il bis dopo che ieri hanno avuto la meglio dei n.2 del seeding Arevalo/Zheng.

C’è un’altra coppia a stelle e strisce tra la romagnola e il piemontese e la ‘Coppa dei Moschettieri’. La coppia formata da Taylor Townsend (ancora lei) e da Evan King si è brillantemente spinta sino all’ultimo atto battendo coppie molto ostiche come Siegemund/Roger Vasselin e Krawczyk/Skupski nella semifinale giocata ieri. Attenzione al loro servizio, visto che l’americano giocherà anche la semifinale di doppio maschile contro i britannici Salisbury/Skupski con il fido Harrison.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale di doppio maschile di doppio misto che vede opposti Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI a Taylor Townsend ed Evan King, si gioca alle 12:00!