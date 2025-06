LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la rivincita di Roma vale la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens, partita valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di doppio femminile. Dopo la finale del WTA 1000 di Roma le due coppie si ritrovano per una rivincita importante che mette in palio un posto per la semifinale del secondo Slam stagionale.

Sara Errani e Jasmine Paolini non hanno ancora perso un set nel loro cammino parigino. La coppia italiana ha esordito battendo Victoria Azarenka ed Erin Routliffe 6-2, 6-3. Le teste di serie numero 2 del torneo hanno poi sconfitto Lulu Sun/Yue Yuan 7-5, 6-2 e Beatriz Haddad Maia/Laura Siegmund 6-4, 6-3.

Percorso leggermente più travagliato per Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. La coppia composta dalla belga e dalla russa hanno sconfitto all’esordio Jaqueline Cristian ed Alexandra Panova con un doppio bagel in appena 50 minuti. Nell’incontro di secondo turno le due sono partite a rilento perdendo il primo set contro Ekaterina Alexandrova e Peyton Stearns per poi vincere 3-6, 6-4, 6-2. Negli ottavi le finaliste di Roma hanno battuto Lucia Bronzetti ed Ann Li con un netto 6-2, 6-3.

Quello odierno sarà il terzo incontro stagionale tra le due coppie: oltre la già citata finale di Roma, vinta dalle azzurre 6-4, 7-5, i cammini delle quattro giocatrici si sono incrociati anche negli ottavi del WTA 1000 di Madrid dove Kudermetova e Mertens hanno vinto con un netto 6-1, 6-3.

L’incontro è previsto per le 11.00 ed aprirà il programma sul Suzanne Lenglen. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!