LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: coppia americana sulla strada della semifinale

match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, valido per i quarti di finale del WTA 500 di Berlino

Le italiane cercano il terzo titolo di fila dopo il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, con il WTA 500 di Berlino che sarebbe anche il primo trofeo sull’erba insieme. Per raggiungere questi quarti di finale, Errani e Paolini hanno dovuto affrontare la coppia composta da Marta Kostyuk e Eva Lys, battendole 2-0 (6-2, 6-2) e spazzate via in meno di un’ora. Pegula e Krueger, invece, hanno raggiunto i quarti di finale del WTA 500 di Berlino grazie alla vittoria contro Daria Kasatkina e Donna Vekic, anche loro battute 2-0 (6-4, 6-4).

Questo match, per Krueger e Pegula sarà sicuramente molto più complesso rispetto a quello affrontato al primo turno vista la presenza di due neo campionesse Slam che hanno intenzione di dominare anche durante la stagione sull’erba. Tuttavia, la coppia americana non è per nulla improvvisata, visto che il primo match insieme risale al 2023. Le due tenniste hanno ripreso a giocare insieme proprio da quest’anno, riuscendo però a vincere solo tre partite su sette.

La sfida tra Errani/Paolini e Krueger/Pegula sarà il secondo e ultimo match sul Court 1, con il programma che inizierà alle 12.30 con l'incontro tra la coppia composta da Tiema Babos e Luisa Stefani che affronteranno Paula Badosa e Ons Jabeur.