LIVE Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre si concentrano sul doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund. Secondo confronto diretto tra le due compagini con le azzurre che si imposero in tre parziali nei quarti di finale del torneo WTA di Pechino. La coppia vincente della sfida troverà ai quarti la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Le campionesse Olimpiche si presentano all’appuntamento parigino dopo aver conquistato Roma per la seconda edizione consecutiva. In stagione le azzurre sono già a quota due trofei grazie al successo sul cemento di Doha conquistato a metà febbraio. Non ci sono più parole per descrivere il livello di gioco a cui sono balzate Errani e Paolini, con quest’ultima in grado di competere al vertice tanto in singolare quanto in doppio. Finora hanno superato in due parziali Azarenka/Routliffe e Sun/Yuan.

Coppia rodata anche quella formata da Haddad Maia e Siegemund. In stagione hanno raggiunto la finale ad Adelaide, le semifinali a Doha, i quarti a Dubai e Madrid. La sudamericana offre un gioco potente, mentre la trentasettenne tedesca mette in campo la sua sagacia tecnica unita ai colpi di volo. Sfida da non sottovalutare giunti alla seconda settimana dello Slam.

L’ottavo di finale di doppio femminile del Roland Garros tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund sarà il secondo incontro sul Court Simonne-Mathieu dalle 11.00 dopo Salisbury/Skupski-Borges/Rinderknech. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutt!