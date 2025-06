LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia del titolo sul campo dove vinsero le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic, finale del doppio femminile del Roland Garros 2025. Le campionesse olimpiche sono nuovamente protagoniste sulla terra battuta di Parigi: la coppia italiana insegue il titolo nel secondo Slam della stagionale sul campo che le ha iscritte nell’Olimpo del tennis.

Sara Errani e Jasmine Paolini cercano la rivincita a 12 mesi di distanza dalla loro prima finale Slam. Dopo essersi fermata ad un passo dal successo nel 2024 la coppia italiana è tornata a Parigi agguerrita con l’obiettivo di coronare la cavalcata e conquistare il primo titolo Major di questa coppia. Fino ad ora le azzurre hanno vissuto un torneo da favola in cui non hanno concesso neppure un set. Il culmine del dominio delle italiane è arrivato in semifinale dove hanno sconfitto 6-0, 6-1 Mirra Andreeva e Diana Shnaider, finaliste alle Olimpiadi della scorsa estate.

A sorpresa dall’altra parte della rete ci sono Anna Danilina ed Aleksandra Krunic. La kazaka e la serba stanno vivendo un torneo da sogno: durante l’arco del Roland Garros le due hanno vinto tre partite al terzo set, prendendosi lo scalpo di coppie più affermate come Muhammad/Schuurs (6-4, 6-0) e Siniakowa/Townsend (7-5, 4-6, 6-2).

La finale del Roland Garros del doppio femminile è prevista per le 11.00 sul campo Philippe-Chatrier. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Danilina/Krunic con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!