LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Roland Garros 2025 in DIRETTA: nuova rivincita della finale olimpica!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale attesissima di doppio femminile del ROLAND GARROS 2025 tra ERRANI/PAOLINI e Andreeva/Shnaider, si gioca per bissare la finale di 365 giorni fa.

Ci siamo, si decide una fetta importante di Coppa dei Moschettieri quest’oggi sul Court Suzanne Lenglen di Parigi (FRA), dove va in scena la semifinale della parte basse del tabellone di doppio in gonnella degli Open di Francia. Sopra sono giunte Danilina/Krunic, che a sorpresa avevano messo fine alle velleità di Siniakova/Townsend (1) e Eikeri/Hozumi. Adesso si tratta però di infrangere ancora una volta il cammino delle russe dopo quello di Kudermetova/Mertens.

Ciò è già successo nella finale olimpica, e più recentemente nel torneo di casa delle azzurre: gli Internazionali d’Italia! In quel caso prevalse, come anche nella finale di Parigi 2024, la maggiore attitudine di Errani e Paolini sulla terra battuta, dove possono far valere tutta l’intelligenza tattica e soprattutto le traiettore arquate e sempre vicino alle righe della maestra del doppio, che si è appena messa al collo il titolo di doppio misto.

Non resta quindi che augurarvi bun buon divertimento con la DIRETTA LIVE della semifinale attesissima di doppio femminile del ROLAND GARROS 2025 tra ERRANI/PAOLINI e Andreeva/Shnaider, si gioca come terzo match sul Mathieu, prima delle azzurre la prima semifinale di doppio in gonnella. Vi aspettiamo!