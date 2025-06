LIVE Darderi-Tsitsipas, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il greco non è un ‘erbivoro’, l’azzurro deve crederci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darderi–Tsitsipas, match valevole per il primo turno del torneo di singolare maschile dell’ATP 500 di Halle (Germania). L’azzurro debutta nel tradizionale appuntamento tedesco contro il greco in cerca di riscatto dopo un 2025 per ora negativo: in palio l’accesso agli ottavi di finale.

Luciano Darderi è reduce da due sconfitte consecutive al primo turno. La prima è arrivata al Roland Garros per mano di Sebastian Korda, avversario non alla portata dell’azzurro anche se sul rosso parigino ci si poteva attendere qualcosa in più. Diverso il discorso per l’eliminazione a S’Hertogenbosch, dove il classe 2002 ha perso ai danni di Nicolas Jarry, giocatore ben più a suo agio sull’erba rispetto all’italiano. Quello di oggi sarà un bel test per il numero 56 del mondo, alla caccia di un bel risultato sulla sua superficie meno preferita.

L’erba non è sicuramente il terreno su cui Stefanos Tsitsipas si esprime al meglio. Lo stesso discorso affrontato per l’azzurro si può infatti declinare anche per l’ellenico, il quale in carriera vanta un solo titolo a Maiorca – nel 2022 – sul verde e gli ottavi di finale come miglior risultato a Wimbledon. Peraltro il greco è in crisi, tant’è che in classifica è scivolato in 25ma posizione con una stagione sulla terra tutt’altro che entusiasmante. Ci sono quindi le possibilità per una sorpresa, sebbene Tsitsipas possa comunque contare sulla sua maggior esperienza.

