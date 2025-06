LIVE Cocciaretto-Ruse, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 in DIRETTA: caccia alla finale tra non molto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12:37 Alexandrova-Mertens 6-2, 5-5. Sei match point falliti dalla russa, terzo set dietro l’angolo: poi Elisabetta!

11:50 Alexandrova-Mertens 6-2, 2-0! Non manca molto a Cocciaretto!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 250 di s’Hertogenbosch 2025 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO ed Elena Gabriela RUSE per giocarsi l’accesso all’ultimo atto del torneo su erba olandese.

L’azzurra ha ritrovato l’erba e i risultati! Questo torneo di Hertogenbosch, in Olanda centrale a pochi chilometri da Amsterdam, l’anconetana è tornata a vincere due partite consecutive nel circuito maggiore WTA. Non contenta, si è tolta lo sfizio di eliminare la n.1 olandese Suzan Lamens in quarti di finale con un 6-2, 7-6. Curiosamente l’azzurra ha portato a casa con lo stesso punteggio anche l’ottavo di finale contro l’erbivora USA Bernarda Pera.

Cocciaretto ha giocato infatti un tie-break in tutte le partite, visto che all’esordio aveva piegato in due 7-6 con tanto di 8 set point annullati nel primo parziale la WC casalinga Hartono. Di fronte trova un’altra giocatrice che si trova bene sull’erba, partita dalle qualificazioni, Ruse si è guadagnata il diritto di accedere per la seconda volta in carriera nell’ultimo atto di un torneo WTA. Lei che, come Cocciaretto, vanta all’attivo un titolo.

si gioca dopo Alexandrova-Mertens.