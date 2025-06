LIVE Cobolli-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: Sonego ci è andato vicino, il romano prova a fare qualcosa in più

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che vede di fronte ancora una volta l’azzurro Flavio COBOLLI e il tedesco Alexander Zverev.

Rivincita del terzo turno giocato sul Philippe Chatrier, il romano arrivava dalla vittoria nel 500 di Amburgo e aveva sconfitto Cilic e Arnaldi prima di arrendersi in 3 parziali all’ex finalista del Roland Garros. Cobolli diede tantissimo fastidio al n.3 del mondo solamente nella terza partita, persa di misura al tie-break. Quest’oggi proverà, sulla superficie meno favorevole del tedesco, a fare partita pari.

L’impresa (che varrebbe la top 21 ATP provvisoria) si può, ma ci vorrà un altra grande prestazione del romano, dopo le battaglie vinte prima all’esordio contro Joao Fonseca e poi contro Denis Shapovalov, entrambe lottatissime partite che non si sono decise fino al tie-break decisivo. Il brasiliano ha avuto tre palle match, il canadese ha servito per chiudere, si può dire che Cobolli giocherà senza nulla da pardere, poiché aveva già quasi perso nei due match d’avvicinamento.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI e il tedesco Alexander Zverev, si gioca per un posto in semifinale a HALLE dalle 11:00.