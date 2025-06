LIVE Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole più fermarsi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che si gioca sull’erba e che vede coinvolti Flavio COBOLLI e Denis Shapovalov in un match che promette equilibrio e spettacolo.

Dopo l’impresa contro Joao Fonseca, al termine di una battaglia giocata punto a punto dal primo all’ultimo quindici, il romano vuole ripetersi ed approdare addirittura in quarti per la seconda volta in carriera sui prati. L’altra volta, i QF di Eastbourne 2024, non erano di livello minimamente comparabile all’eventuale approdo di Cobolli in quarti qui. I match point annullati e la battaglia vinta con il brasiliano dovrebbero regalarci un romano carico!

La classifica sorride, e lo farà anche nelle prossime due settimane visto che Cobolli giocherà Wimbledon da testa di serie e questo è un obiettivo molto importante raggiunto in questa stagione 2025 delle prime volte per lui. L’occasione però per salire ancora di più è ghiottissima e, vista la vicinanza di tanti tennisti in pochi punti in quella zona, l’azzurro potrebbe anche provare ad attaccare la top 20 (difende 50 punti la prossima settimana e 25 a Londra).

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che si gioca sull’erba e che vede coinvolti Flavio COBOLLI e Denis Shapovalov. In campo alle ore 12, vi aspettiamo!