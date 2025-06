LIVE Cobolli-Fonseca, ATP Halle 2025 in DIRETTA: scintille assicurate contro il nuovo fenomeno brasiliano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo match di primo turno dell’ATP 500 di HALLE (GER) tra l’azzurro Flavio COBOLLI e il fenomeno brasiliano Joao FONSECA. Ci si aspetta equilibrio e spettacolo nella partita che apre l’ITALIAN DAY con 3 italiani impegnati di fila!

Partita molto accattivante tra il romano e il baby fenomeno brasiliano, che praticamente esordisce in questa stagione su questa superficie così affascinante. Sull’erba Fonseca potrà essere difficile da disinnescare, ma per adesso dovrà preoccuparsi di compiere l’esperienza che gli servirà quando avrà un bagaglio sportivo e tecnico tale da lottare per vincere tutti i tornei.

In questa intercapedine deve provare ad inserirsi in n.24 del mondo virtuale, che sta disputando una stagione con momenti ‘altissimi’ e momenti ‘bassissimi’. La vittoria del torneo 500 di Amburgo è sicuramente l’highlight di stagione, insieme al solido 3° turno ottenuto al Roland Garros. C’è anche il titolo di Bucarest a far sì che il giovane romano stia ritoccando il best ranking. Quest’oggi ha l’occasione di prendersi 50 punti che l’anno scorso non aveva messo a segno, mentre ne difenderà proprio 50 prossima settimana, l’ultima prima di Wimbledon, che giocherà da testa di serie!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissimo match di primo turno dell’ATP 500 di HALLE (GER) tra l’azzurro Flavio COBOLLI e il fenomeno brasiliano Joao FONSECA, che apre l’italian day tedesco! Si parte alle 11 con Rublev-Ofner, poi solo ITALIA sul centrale! Vi aspettiamo!