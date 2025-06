LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro l’emergente britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Flavio COBOLLI, opposto al pericolosissimo giocatore di casa Jacob Fearnley nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne (GBR) 2025.

L’azzurro non è fortunato con i sorteggi, quest’anno un po’ sempre è stato così. Nella settimana appena conclusa Cobolli si è spinto in quarti di finale nel 500 di HALLE, assicurandosi di limare ancora la testa di serie che avrà a Wimbledon (24). Le due partite vinte dal romano sono state contro Joao Fonseca e Denis Shapovalov, non proprio due avversari morbidi, come non lo è il giocatore che affronta oggi.

Fearnley si rivelò al grande pubblico proprio nella stagione su erba del 2024, quando fu capace di sconfiggere Moro Canas al primo turno di Wimbledon e poi di regalarsi la sfida più importante della carriera, contro Novak Djokovic sul Centre Court. Fu capace anche di vincere un parziale contro il futuro campione olimpico e capì di avere la stoffa per stare a questo livello. Un’anno dopo è n.51 del mondo!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che chiude il programma sul centrale di Eastbourne tra Flavio COBOLLI e Jacob Fearnley, si parte dalle 12 con Dart-Krejcikova, Li-Raducanu e Norrie-Harris prima del romano. Vi aspettiamo!