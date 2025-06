LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: Merlier e De Lie favoriti. Aggiornamenti dalle 14.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Bruxelles 2025. La capitale belga si prepara ad ospitare la 105ma edizione della corsa locale, appuntamento fisso per alcuni dei velocisti di prim’ordine del panorama internazionale, per un evento che si preannuncia molto interessante in vista dell’avvicinamento al Tour de France.

Il percorso della gara odierna non si discosta per tipologie dalle più note corse fiamminghe della primavera. Nei 205,5 km che i corridori dovranno affrontare non mancano le difficoltà, specialmente nel tratto centrale, in cui sarà presente un circuito – da ripetere due volte – contenenti gli strappi del Muur van Geraardsbergen (1.2km à 7.4%), Bosberg (1km à 6.1%) e Congoberg (1.1km à 4.3%). Da non sottovalutare anche i diversi settori in pavé, punti sempre cruciali in corse di questo genere.

Diversi i nomi di peso presenti a Bruxelles quest’oggi. In primis troviamo i padroni di casa Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Arnaud De Lie (Lotto), grandi favoriti della giornata odierna, con Biniam Girmay (Intermaché-Wanty) e Arnaud Demare (Cofidis) in seconda battuta. Per l’Italia, occhio a Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), uomo che in volata se la può giocare.

La partenza ufficiale della corsa odierna verrà data alle 12.10, con la nostra DIRETTA LIVE che avrà inizio alle 14.30.