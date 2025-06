LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea dei Campionati italiani femminili 2025 di ciclismo su strada. È il momento di vivere insieme la Darfo Boario Terme-Darfo Boario Terme di 130,5 chilometri.

La domanda di partenza è una sola. L’attuale regina riuscirà a confermarsi sul trono centrando il terzo successo consecutivo oppure siamo giunti al momento di un fisiologico cambio della guardia? Come sempre sarà la strada l’insindacabile giudice deputato ad emettere il verdetto. Sarà la Darfo Boario Terme- Darfo Boario Terme a stabilire il nome di colei che potrà fregiarsi della maglia tricolore e iscrivere il suo nome nell’albo d’oro dopo quello di Elisa Longo Borghini, vincitrice dell’edizione 2024 davanti a Chiara Consonni e all’attuale compagna di squadra Eleonora Camilla Gasparrini. La gara odierna, per diverse cicliste, può rappresentare la prova generale in vista della prossima settimana quando prenderà il via l’edizione 2025 del Giro d’Italia.

Il tracciato movimentato non lascia spazio, almeno sulla carta, ad una corsa agevole. I punti chiave della gara potrebbero essere il Colle della Maddalena, asperità più dura di giornata che si trova a 37 chilometri dalla conclusione, e il muro di Cornaleto, breve salita dalle pendenze elevate che sarà ripetuta più volte nel finale e potrebbe risultare decisiva per operare la selezione.

Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni e seconda nella prova a cronometro, parte con l’indubbio favore dei pronostici su un tipo di percorso che potrebbe esaltare al meglio le sue caratteristiche. Possibili alternative alla detentrice del titolo potrebbero essere Vittoria Guazzini del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, vincitrice della gara contro il tempo, Chiara Consonni del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Letizia Borghesi della Ef Education – Oatley ed Elisa Balsamo della Lidl-Trek, brutto cliente per qualsiasi rivale in caso di arrivo in volata di un gruppo ristretto.

La partenza della corsa è prevista alle 13:00, orario in cui inizieranno gli aggiornamenti. Vedremo quali emozioni ci riserverà la gara e chi alzerà le braccia sul traguardo conquistando così il titolo tricolore. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della gara. Buon divertimento!