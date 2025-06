LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: attesa per Ganna, ma non c’è un chiaro favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Campionati italiani in linea di ciclismo su strada. 228,8 km da Trieste a Gorizia con il circuito conclusivo da ripetere in tre occasioni che promette spettacolo. Difficile pronosticare il successore di Alberto Bettiol, con Filippo Ganna che cerca il prestigioso bis dopo aver conquistato il tricolore nella prova a cronometro.

Percorso della 123esima edizione dei Campionati italiani che si snoda quasi per intero sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Partenza da Piazza Unità d’Italia di Trieste e primi 105 km comodi fino a Cividale del Friuli. Da quel momento inizierà un tratto ricco di saliscendi che porterà i corridori al primo passaggio sulla linea del traguardo di Gorizia che avverrà a circa 79 km dall’arrivo. Il finale sarà rappresentato dal circuito di 26,4 km da ripetere in tre occasioni con la salita di San Floriano del Collio principale insidia. Ascesa di 3.7 km al 5,1% di pendenza media con piccoli tratti che sfiorano il 10%. Nell’ultimo passaggio si scollinerà a 7.9 km dall’arrivo.

Come detto occhi puntati su Filippo Ganna. L’alfiere della INEOS Grenadiers ha dichiarato più volte di puntare alla doppietta tricolore. Diversi gli atleti in grado di adattarsi al meglio lungo un tragitto simile, che può strizzare l’occhio anche a velocisti resistenti come Jonathan Milan (Lidl-Trek), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) e Matteo Moschetti (Q36,5 Pro Cycling Team). Fresco della vittoria al Tour del Belgio Filippo Baroncini (UAE Team Emirates Team) vuole continuare a stupire. Infine non possono essere scartati i veterani Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Diego Ulissi ed il campione in carica Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

La prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo su strada inizierà alle 11.00.