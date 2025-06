LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2025 in DIRETTA: primo match-point per gli emiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Bolgona gara-3 della finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo le prime due sfide alla Segafredo Arena vedono gli ospiti avanti 2-0 e oggi hanno il primo match point a disposizione.

La squadra di Peppe Poeta è dunque spalle al muro ed è obbligata a vincere le due sfide casalinghe per forzare la serie di nuovo in Emilia Romagna. L’assenza per infortunio di Maurice Ndour in gara-2 e il suo probabile forfait anche questa sera pesano tantissimo nelle rotazioni dei lombardi, con Amedeo Della Valle bloccato dall’ottima difesa di Bologna sin qui.

Di contro, la Virtus Bologna vuole chiudere subito il discorso e alzare lo scudetto già questa sera. Per farlo dovrà trovare la stessa difesa vista in gara-2, mentre in attacco chiederà uno sforzo extra al solito Shengelia, sperando di trovare punti da tutta la squadra – come tre giorni fa – per spegnere i sogni di gloria dei bresciani.

Palla a due che verrà alzata al Palaleonessa di Brescia alle ore 20:30.Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!