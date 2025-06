LIVE Brescia-Trapani, Serie A basket 2025 in DIRETTA: i padroni di casa possono chiudere i conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Trapani gara-3 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo le prime due sfide al Palashark vedono i padroni di casa avanti 2-0 e oggi hanno il primo match point a disposizione.

La squadra di Peppe Poeta ha completamente ribaltato i pronostici portando a casa le prime due partite giocate a Trapani e, dunque, ora ha due chance sul parquet amico di conquistare la prima finale della sua storia. Amedeo Della Valle, Maurice Ndour, Miro Bilan, Chris Dowe e Nikola Ivanovic hanno fatto la differenza nelle prime due sfide e sono loro le armi cui si affiderà Brescia per trovare il tris.

È, invece, spalle al muro il Trapani Shark. Dopo aver chiuso al secondo posto la stagione regolare e aver vinto 3-0 il quarto di finale contro Reggio Emilia i siciliani apparivano i favoriti d’obbligo per la semifinale, ma JD Notae, John Petrucelli e compagni non hanno saputo trovare la quadra contro Brescia, subendo due ko che ora li obbligano a una clamorosa rimonta per arrivare in finale.

Palla a due che verrà alzata al Palaleonessa di Brescia alle ore 20:45. Diretta TV affidata in chiaro a DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto 2025!