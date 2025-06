LIVE Brescia-Trapani 92-86, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Della Valle e Ndour mandano i lombardi in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TOP SCORER – BRESCIA: Della Valle 23 punti, TRAPANI: Robinson 20

92-86 2/2 ai liberi per Della Valle e match chiuso!

90-86 2/2 ai liberi di Burnell a 10″ dalla fine!

88-86 0/2 ai liberi per Horton, che spreca la chance del pareggio

88-86 0/1 ai liberi per Petrucelli. Errore pesantissimo

88-86 Canestro di Petrucelli con fallo subito e Trapani ancora viva a 47″!

88-84 2/2 ai liberi ancora per Ndour e +4 Brescia a 1’30” dalla fine!

86-84 2/2 ai liberi per Ndour

84-84 Canestro di Rivers e nuovo pareggio

82-84 TRIPLA DI ROBINSON!!! Sorpasso Trapani!

82-81 Risponde subito Yeboah

82-79 Canestro di Della Valle che supera quota 20 punti personali

80-79 Canestro di Robinson

80-77 0/3 anche per Dowe!!!!!!!!

80-77 0/2 per Horton

80-77 TRIPLAAAAA DI DELLA VALLEEEEEEEE!

77-77 Canestro di Bilan e nuova parità

75-77 Si sblocca Galloway e sorpasso Trapani!

75-75 TRIPLA DI GENTILE!!!!!!!!!

75-72 2/2 ai liberi di Dowe dopo l’antisportivo di Galloway

73-72 Tripla di Alibegovic!

73-69 Si riparte da dove si era lasciato, cioè con i liberi. 2/2 per Ndour

71-69 Canestro di Rossato che chiude il terzo quarto

71-67 2/2 ai liberi per Burnell

69-67 3/3 ai liberi per Rossato

69-64 2/2 ai liberi per Ivanovic

67-64 2/2 ai liberi per Dowe. Sono già 47 i liberi tirati questa sera!

65-64 Canestro di Burnell

63-64 Tripla di Rossato!!!!!

63-61 2/2 ai liberi per Della Valle

61-61 2/2 ai liberi per Dowe, anche in questo quarto squadre velocemente in bonus

59-61 1/2 ai liberi per Bilan, si abbassano le percentuali dalla lunetta di Brescia

58-61 Tripla di Brown!!!!!!!

58-58 1/2 ai liberi per Burnell

57-58 Schiacciata di Bilan

55-58 Canestro di Horton

55-56 2/2 ai liberi per Petrucelli dopo l’antisportivo di Ndour

55-54 1/1 ai liberi per Robinson

55-53 Canestro di Robinson che subisce anche fallo

55-51 Tripla di Amedeo Della Valle!!!!!

52-51 Canestro di Horton e miniparziale per Trapani

52-49 1/2 ai liberi per Robinson

52-48 A segno Alibegovic

52-46 2/2 ai liberi per Ivanovic

50-46 Tripla di Ivanovic! Si sblocca Brescia

47-46 Canestro di Petrucelli e Trapani torna a -1

47-44 Primi punti della ripresa messi a segno da Horton

Si chiude un primo tempo da 89 punti, con tantissimi liberi tirati nel secondo quarto. Rimonta e ribalta il punteggio Brescia con gli 11 punti di Della Valle e i 10 di Ndour. Per Trapani 11 punti per Robinson e 10 per Horton e Petrucelli.

47-42 Canestro di Petrucelli

47-40 2/2 ai liberi per Della Valle

45-40 Canestro di Bilan

43-40 2/2 ai liberi anche per Petrucelli

43-38 2/2 ai liberi per Burnell, ora le due squadre pagano l’essere andate presto in bonus

41-38 Canestro di Horton

41-36 Ancora Burnell e Brescia che scappa a +5!

39-36 Canestro di Burnell dopo una serie di liberi da entrambe le parti

37-36 2/2 ai liberi per Robinson, che però era scivolato da solo

37-34 2/2 anche per Ivanovic

35-34 2/2 ai liberi per Ndour, già a quota 9 punti nel secondo quarto

33-34 2/2 ai liberi di Alibegovic che ferma il parziale lombardo

33-32 Tripla di Cournooh e sorpasso Brescia!!!!!

30-32 Ancora Ndour e Brescia torna a un possesso di svantaggio

28-32 Canestro di Ndour, che vuole diventare protagonista anche oggi

26-32 Canestro di Notae dopo un suo stesso errore

26-30 1/1 ai liberi per Ndour

25-30 Il secondo quarto inizia con il canestro di Ndour, che si sblocca e subisce anche fallo

23-30 Tripla di Eboua e +7 Trapani! Si chiude il primo quarto con ben 53 punti messi a segno

23-27 1/2 ai liberi per Ndour

22-27 Canestro di Notae

22-25 2/2 ai liberi per Bilan

20-25 Canestro di Horton dopo una palla rubata sulla metà campo

20-23 2/2 ai liberi per Dowe, con Trapani già in bonus

18-23 Canestro di Horton, oltre 40 punti segnati in 6 minuti

18-21 Canestro di Bilan e Brescia resta in scia

16-21 2/3 ai liberi per Robinson dopo un ingenuo fallo di Burnell

16-19 E dopo il timeout tripla di Rivers!

13-19 TRIPLA DI ROBINSONNNNNNNNN! Timeout Brescia

13-16 Canestro di Petrucelli e prova un piccolo allungo Trapani

13-14 Canestro di Robinson

13-12 TRIPLA DI DELLA VALLEEEEEEEEE! Già nove punti per lui

10-12 A segno Petrucelli e non si spezza l’equilibrio al Palaleonessa

10-10 1/2 per Della Valle dalla lunetta

9-10 Non si ferma Horton

9-8 Canestro di Ivanovic

7-8 Ancora Horton a segno da sotto canestro

7-6 2/2 ai liberi per Della Valle

5-6 Botta e risposta e risponde Horton

5-4 Risponde Ivanovic con classe

3-4 Canestro di Alibegovic

3-2 2/2 di Petrucelli dopo il fallo di Bilan

3-0 TRIPLA DI DELLA VALLEEEEEE per dare il via alla partita

20:45 Si comincia! Primo possesso Brescia

20:43 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (Brescia); Robinson Galloway Petrucelli Alibegovic Horton (Trapani)

20:40 Attard, Giovannetti e Bongiorni i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due!

20:35 Come detto, fattore campo che è saltato due volte di fila al Palashark e ora Brescia ha il match point per conquistare quella che sarebbe la sua prima finale nella storia.

20:33 Questo, invece, il roster della Germani Brescia, con Peppe Poeta che si affida al suo gruppo più rodato per provare a chiudere il discorso in anticipo. Miro Bilan, Giancarlo Ferrero, Chris Dowe, Amedeo Della Valle, Maurice Daly Ndour, Jason Burnell, Alessandro Tonelli, Nikola Ivanovic, Joseph Mobio, Demetre Rivers, David Reginald Cournooh e Lorenzo Pollini.

20:30 Ecco i 12 giocatori scelti da Jasmin Repesa per provare ad allungare la serie e non dover già dire addio ai playoff. Paul Eboua, JD Notae, Chris Horton, Justin Robinson, Riccardo Rossato, Amar Alibegovic, Langston Galloway, John Petrucelli, Akwasi Yeboah, Marco Mollura, Stefano Gentile e Gabe Brown.

20:25 Un saluto a tutti, ed eccoci di nuovo a commentare le emozioni dei playoff scudetto. Turno stavolta Germani Brescia e Trapani Sharks che si affrontano in gara-3 dopo il doppio colpo messo a segno dai lombardi nella prima sfida della serie.

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Trapani gara-3 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo le prime due sfide al Palashark vedono i padroni di casa avanti 2-0 e oggi hanno il primo match point a disposizione.

La squadra di Peppe Poeta ha completamente ribaltato i pronostici portando a casa le prime due partite giocate a Trapani e, dunque, ora ha due chance sul parquet amico di conquistare la prima finale della sua storia. Amedeo Della Valle, Maurice Ndour, Miro Bilan, Chris Dowe e Nikola Ivanovic hanno fatto la differenza nelle prime due sfide e sono loro le armi cui si affiderà Brescia per trovare il tris.

È, invece, spalle al muro il Trapani Shark. Dopo aver chiuso al secondo posto la stagione regolare e aver vinto 3-0 il quarto di finale contro Reggio Emilia i siciliani apparivano i favoriti d’obbligo per la semifinale, ma JD Notae, John Petrucelli e compagni non hanno saputo trovare la quadra contro Brescia, subendo due ko che ora li obbligano a una clamorosa rimonta per arrivare in finale.

Palla a due che verrà alzata al Palaleonessa di Brescia alle ore 20:45. Diretta TV affidata in chiaro a DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto 2025!