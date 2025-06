LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassiime/Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: sfida ai canadesi per la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed i canadesi Felix Auger Aliassime/Denis Shapovalov. Primo confronto diretto dal sapore di Coppa Davis tra le due coppie, con i vincenti che troveranno in finale Krawietz/Puetz o Khachanov/Michelsen.

Il tandem italiano arriva al penultimo appuntamento sull’erba tedesca dopo aver superato in due parziali prima Melo/Zverev, poi Lammons/Withrow. In stagione gli azzurri hanno trionfato sul cemento di Auckland prima di arrendersi soltanto in finale agli Australian Open. Smaltita la delusione Slam l’emiliano ed il torinese hanno aggiunto Rotterdam alle loro bacheche per poi aggiudicarsi l’evento sulla terra rossa di Amburgo.

Il duo nordamericano si è invece ricomposto a distanza di 9 mesi dall’ultima uscita in Coppa Davis. Basta poco per ricreare il feeling tra i due, compagni di squadra sin dai tempi degli Slam juniores. Tanto per Auger-Aliassime quanto Shapovalov sarà una giornata piena a causa degli impegni che li vedranno coinvolti in apertura di programma in singolare rispettivamente contro il russo Khachanov e l’italiano Cobolli.

La semifinale del torneo di doppio dell'ATP 500 di Halle tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed i canadesi Felix Auger Aliassime/Denis Shapovalov sarà il primo incontro dalle 15.00 sul Court 2.