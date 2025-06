LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano sull’erba spagnola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca 2025. Dopo la sconfitta nella finale dell’ATP 500 di Halle la coppia italiana torna in campo per l’ultima rifinitura prima di Wimbledon.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno cominciato con il giusto piede la breve stagione su erba. Nel primo torneo dell’anno sui prati la coppia italiana ha raggiunto la finale, la quarta del 2025 dopo i successi di Rotterdam ed Amburgo e la sconfitta degli Australian Open.

Ad Halle gli azzurri hanno sconfitto Marcelo Melo/Alexander Zverev (7-6, 7-5), Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (7-6, 6-2) e Felix Auger Aliassime/Denis Shapovalov (6-2, 6-2) prima di arrendersi a Kevin Krawietz/Tim Puetz (6-3, 7-6) in un’ora e trentasette minuti di gioco.

Al primo turno del torneo spagnoli la coppia italiana affronterà Guido Andreozzi e Theo Arribage. L’argentino ed il francese occupano la diciottesima posizione della race to Turin e sono reduci dalla semifinale del challenger di Nottingham. Nell’evento britannico i due sono stati sconfitti da Fernando Romboli e John Patrick Smith (6-4, 7-6).

L’incontro è il terzo in programma sul campo 1 a partire dalle 12.00. Le due coppie entreranno in campo dopo Bonzi-Holt e Cabral/Miedler-Gonzalez/Molteni ma non prima delle 15.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun aggiornamento. Buon divertimento!