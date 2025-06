LIVE Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo dopo lo stop e ritrova gli amati prati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini ed il polacco Kamil Majchrzak. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra l’americano Ethan Quinn ed il britannico Henry Searle.

Berrettini, ventinovenne romano, arriva al prestigioso appuntamento senza aver disputato alcun match ufficiale su erba. L’italiano, dopo l’ennesimo stop per infortunio patito sulla terra rossa di Roma, ha calcato i prati inglesi soltanto in esibizione piegando in 3 set il connazionale Darderi. Come sempre l’incognita è la tenuta fisica del finalista dell’edizione 2021, che sull’erba ha più volte dimostrato di essere tra i migliori del circuito ATP.

Dal canto suo Majchrzak, ventinovenne di Piotrkow (Polonia), arriva al terzo Slam stagionale a margine di 7 sconfitte consecutive. Sull’erba ha già giocato tre match tra i Challenger di Birmingham ed Ilkley, e le qualificazioni di Eastbourne. Il polacco non ha raccolto alcun set rimediando KO contro l’americano Svajda, il giapponese Shimabakuro e lo statunitense Brooksby. Numero 108 del mondo, Majchrzak è un abituale frequentatore del circuito Challenger.

La sfida di primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini ed il polacco Kamil Majchrzak sarà il terzo match dalle 12.00 sul Court 3 dopo Kartal-Ostapenko e Rune-Jarry.