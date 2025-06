LIVE Atletica, Roma Sprint Festival 2025 in DIRETTA: l’Italia sceglie il titolare per i 100 metri in Coppa Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Roma Sprint Festival 2025. Allo Stadio dei Marmi va in scena la quinta edizione dell’evento romano dedicato ai velocisti. Una serata di altissimo livello con due gare dei 100 metri, una dei 200 ed una dei 400.

Gli occhi di tutti gli appassionati italiani sono rivolti specialmente ai 100 metri. Nella gara sul rettilineo non ci sarà Marcell Jacobs, che ha alzato bandiera bianca dopo la prestazione di Turku di pochi giorni fa. Il DT Antonio La Torre potrà utilizzare quest’evento per scegliere il titolare per i 100 metri della Coppa Europa che andrà in scena a Madrid tra il 26 ed il 29 giugno.

Al via della gara ci saranno due campioni olimpici della 4 x 100 come Fausto Desalu e Lorenzo Patta, già convocati per la Coppa Europa, così come Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli. In gara anche Filippo Randazzo che proverà a stupire mentre il francese Jeff Erius tenterà di rovinare la festa azzurra. Questi sei si daranno battaglia nella gara delle 20.35, mentre in quella delle 19.25 si affronteranno Luca Cassano, Jenns Fernandez ed Arnaldo Romero oltre a Desalu, Ceccarelli ed Erius che saranno impegnati su una doppia prova.

L'evento inizierà alle 19.25 con la prima gara dei 100 metri maschili, mentre l'ultima sfida in programma è quella dei 100 m. femminili.