LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo, Italia punta su Battocletti, Dosso e Polinari

Calendario Europei a squadre – Italiani in gara oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei a squadre 2025 di atletica: dopo il prologo di ieri dedicato alle due gare di salto con l’asta, oggi si incomincia a fare sul serio allo Stadio Vallehermoso di Madrid, che durante questo fine settimana ospiterà la ex Coppa Europa. Sedici Nazionali si affronteranno a viso aperto, ciascuna schiererà un atleta in ogni specialità e porterà a casa i punti (16 per il vincitore, 15 per il secondo classificato e via dicendo) che determineranno la classifica generale.

L’Italia si è presentata nella capitale spagnola per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa a Chorzow. In questo intenso venerdì il Bel Paese può fare affidamento su alcuni elementi di spicco: riflettori puntati su Nadia Battocletti (grande favorita sui 5.000 metri), Lorenzo Patta (prescelto sui 100 metri), Zaynab Dosso (ancora alla ricerca della forma migliore sui 100 metri), Servirà sostanza dai 400 metri di Edoardo Scotti e Anna Polinari, oltre che da Daisy Osakue (lancio del disco) e Francesco Pernici (800 metri).

Non sarà facile nel salto triplo, dove Simone Biasutti sostituirà Andy Diaz. Occorrerà stringere i denti con Ala Zoghlami sui 3000 siepi e poi bisognerà fare i conti con due anelli molto deboli come Giorgio Olivieri (lancio del martello) e Sara Verteramo (getto del peso).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei a squadre 2025 di atletica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla della seconda giornata di gare a Madrid. Si incomincia alle ore 18.20 e si andrà avanti fino alle ore 22.00 circa. Buon divertimento a tutti.