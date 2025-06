LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: si comincia con l’asta, l’Italia deve limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del day 0 degli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di atletica 2025. Tutto pronto a Madrid dove la manifestazione verrà aperta dalle gare di salto con l’asta maschile e femminile. Italia che dovrà difendersi nelle prime due kermesse del ricco programma che animerà poi il fine settimana iberico.

In campo maschile Matteo Olivieri parte da fanalino di coda della startlist vantando la misura di 5.10 in stagione. Favorito d’obbligo il greco Emmanuel Karalis, seguito dal francese Thibaut Collet e dall’olandese Menno Vloon. Tra i team favoriti alla vittoria finale la Spagna schiera Juan Luis Bravo, la Germania Torben Blech e la Polonia Piotr Lisek. Gara che si svolgerà dividendo gli atleti in due gruppi.

Al femminile invece l’Italia si affida ad Elisa Molinarolo dopo il forfait i Roberta Bruni. L’azzurra è chiamata ad offrire una prova solida e di carattere al cospetto di avversarie di tutto rispetto. La svizzera Angelica Moser è tra le favorite al pari della francese Marie-Julie Bonnin. Per i padroni di casa al via Monica Clemente, mentre Germania e Polonia si affidano rispettivamente a Friedelinde Petershoffen e Zofia Gaborska.

La gare di salto con l’asta inizieranno alle 16 con la prova femminile, dalle 18.20 invece la gara maschile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!