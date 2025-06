LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp, valido per il primo turno di Wimbledon, attesissimo torneo del Grande Slam su erba. L’italiano e l’olandese sono pronti a darsi battaglia a suon di colpi per cercare di ottenere il passaggio del turno, risultato che sarebbe davvero importante per entrambi, visti i momenti che stanno vivendo le loro rispettive carriere.

Arnaldi, dopo la stagione sulla terra che lo ha visto ad un buon livello, conquistando i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, con l’inizio della stagione sull’erba ha perso quello stato di forma che lo contraddistingue sulle altre superfici, con un infortunio al piede che lo ha costretto a non partecipare all’ATP 500 del Queen’s costringendolo al rientro solo adesso, a Wimbledon. Tuttavia, quello di Arnaldi nello Slam inglese non è il debutto stagionale sull’erba, visto che ha giocato e perso il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda contro Jan-Lennard Struff che ha battuto l’italiano 2-0 (6-4, 6-4).

Per quanto riguarda la stagione di Van de Zandschulp, la situazione non è migliore rispetto a quella di Arnaldi: l’olandese, infatti, è sceso in classifica, arrivando alla posizione numero 92 del ranking. La stagione sulla terra non è stata perfetta, anzi, Van de Zandschulp ha vinto solo tre partite su nove disputate con nemmeno il percorso sull’erba che è iniziato nel migliore dei modi: dopo un lungo stop iniziato con l’uscita dal Roland Garros, avvenuta al primo turno del torneo transalpino contro Emilio Nava che ha vinto 3-0 (6-2, 7-5, 7-5), l’olandese ha disputato il primo turno dell’ATP 250 di Maiorca, uscendo addirittura al primo turno di qualificazione contro Nishesh Basavareddy che ha vinto 2-1 (6-4, 6-7, 7-5).

L’azzurro parte sicuramente favorito anche per la differenza in classifica, con Arnaldi che al momento si trova alla posizione numero 44 del ranking ATP: tuttavia, lo stato di forma dell’azzurro è un’incognita visto che solo adesso torna dal già citato infortunio che non gli ha permesso di partecipare all’ATP 500 del Queen’s. C’è da dire che Arnaldi è ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera sul prato londinese mentre Van de Zandschulp è riuscito a raggiungere anche il quarto turno del torneo di Wimbledon nel 2022.

Insomma, la partita è tutta da scoprire con molti temi che ci accompagneranno per tutta l’attesa del pre-match, il quale sarà disputato come quarto e ultimo incontro sul Court 6, con il programma che inizierà alle 12:00 (fuso orario italiano). I primi a scendere in campo saranno Learner Tien e Basavareddy per un derby tutto americano. Successivamente toccherà a ben due match di femminile con Varvara Gracheva che affronterà Aliaksandra Sasnovich, mentre Ann Li se la vedrà con Viktorija Golubic. Arnaldi e Van de Zandschulp giocheranno solo dopo il match tra l’americana e la svizzera: ovviamente, l’intero incontro tra l’olandese e il nostro azzurro sarà seguibile qui, su OA Sport grazie alla Diretta Live testuale che vi proponiamo: non ci resta che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis!