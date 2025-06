LIVE Arnaldi-Rune, ATP Queen’s 2025 in DIRETTA: serve una magia contro il danese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 del Queen’s che vede di fronte Matteo Arnaldi e Holger Rune. Il sanremese ha subito un debutto pesante, contro il danese accreditato della testa di serie numero 4.

Dopo le non poche emozioni del WTA 500 vinto dalla tedesca Tatjana Maria, ritrovatasi sull’erba con un gioco di infinita piacevolezza per gli occhi, sui prati dell’iconico club londinese è il momento dello storico ATP 500, ed è subito un confronto che si è avuto un’unica volta nello storico dei due giocatori in questione. Il precedente risale alla fine del 2024: nel Masters 1000 di Parigi (giocato per l’ultima volta al Palais Omnisports di Bercy: da quest’anno si va alla Defense) fu Rune a prevalere con un doppio 6-4.

Una sola partecipazione al Queen’s per Arnaldi, quella di un anno fa: sconfisse contro pronostico il francese Ugo Humbert al tie-break del terzo set, poi cedette in due tie-break all’australiano Rinky Hijikata. Rune, invece, nel 2023 qui si spinse fino alla semifinale, perdendo dall’aussie Alex de Minaur, e ancora da un giocatore della terra dei canguri fu eliminato lo scorso anno, vale a dire Jordan Thompson, ma all’esordio.

Va da sé che i motivi d’interesse per entrambi sono tanti, a partire dal fatto di carburare per Wimbledon. Rune, in questo senso, ha proprio a Londra l’unica chance, almeno allo stato attuale delle cose, mentre Arnaldi ha in programmazione anche Eastbourne. Annata finora anche piuttosto diversa per entrambi: di ripresa per il danese, tornato in top ten dopo una stagione un po’ da alti e bassi, ma con la finale a Indian Wells e la vittoria a Barcellona come picchi, sostanzialmente indecifrabile per l’italiano, che è riuscito a costruire un po’ poco attorno al quarto di finale di Madrid.

Il match tra Matteo Arnaldi e Holger Rune sarà il secondo dalle ore 13:00 sulla Andy Murray Arena (il nuovo nome del Centrale) dopo Tiafoe-Evans. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!