LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari a caccia del tris consecutivo

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 93ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Ferrari cerca il terzo successo consecutivo in Francia con la propria 499P dopo aver primeggiato nel 2023 e nel 2024 con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) e Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50).

Aston Martin debutta nella classe regina e si prepara per sfidare il marchio di Maranello oltre a Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac e BMW. In GT, invece, torna dopo 26 anni Mercedes in una classe che nuovamente vedrà nuovamente anche Valentino Rossi con Kelvin van der Linde e Ahmad Al Harthy al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT.

